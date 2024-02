Universitatea din Oradea, cu gandul la promovare: Vrea sa devina o universitate de cercetare avansata

Universitatea din Oradea are ambitia sa intre in prima liga a universitatilor din Romania si sa obtina statutul de universitate de cercetare avansata."Am inregistrat progrese vizibile in zona de cercetare, iar acest fapt ne indreptateste sa aspiram la statutul de *universitate de cercetare avansata si educatie*", a declarat Sanda Filip, prorector al Universitatii din Oradea si coordonatoare a activitatilor de cercetare din institutie, conform unui comunicat al institutiei.Clasificarea o fac ... citește toată știrea