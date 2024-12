Universitatea din Oradea sta bine la sustenabilitate: S-a clasat pe locul 6 din Romania, la egalitate cu o "sora" din Cluj

Cel mai nou clasament international privind dezvoltarea durabila a universitatilor, "topul QS World University Rankings - Sustainability 2025" cuprinde si Universitatea din Oradea, care s-a clasat pe locul 6 in randul institutiilor din Romania evaluate, la egalitate cu Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, "asezata" pe pozitia a cincea.In randul universitatilor din lume, UO se regaseste in primele 1.020 de pozitii, obtinand punctaje bune la criteriile impactul in mediu/sustenabilitate, ... citește toată știrea