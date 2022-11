Universitatea din Oradea - Studentii oradeni au aflat despre Invatamantul universitar din SUA

O reprezentanta a University of North Georgia, din Statele Unite ale Americii, a vizitat saptamana trecuta Universitatea din Oradea pentru a le prezenta studentilor avantajele invatamantului din SUA.Sheila Schulte este vicepresedintele departamentului pentru Programe Internationale al University of North Georgia. Ea a venit la Universitatea din Oradea in cadrul unor parteneriate Erasmus, care urmaresc intarirea relatiilor academice si institutionale.Pe langa intalnirile pe care le-a avut cu ... citeste toata stirea