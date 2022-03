UPDATE! A disparut si elicopterul Puma plecat in cautarea avionului MiG 21 LanceR disparut de pe radar

Elicopterul IAR 330-Puma, decolat, miercuri, 2 martie, in jurul orei 20.21, in misiune de cautare-salvare a aeronavei Mig 21 LanceR, a pierdut legatura radio cu turnul de control si a disparut de pe radar in jurul orei 20.44.Pilotul raportase conditii de vreme nefavorabila si primise ordin sa se intoarca la baza.Ultima pozitie cunoscuta a elicopterului, care avea la bord un echipaj format din cinci militari, este zona localitatii Gura Dobrogei, la aproximativ 11 km de aerodrom. Nu se ... citeste toata stirea