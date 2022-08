UPDATE: Accident grav in Auseu, intre un camion si un autoturism: Ambele victime au decedat

UPDATE 3 - La ora 10:25 traficul a fost reluat in conditii normale.UPDATE 2 - In jurul orei 09:25 s-a realuat traficul pe un singur sens, alternativ, transmite comisar-sef IPJ Bihor, Alina Farcuta.UPDATE! In ciuda manevreleor de resuscitare efectuate de cadrele medicale la locul accidentului, cele doua victime, un barbat de 30 de ani si o tanara de 20 de ani, au decedat.Stirea initiala:In jurul orei 07:42, in afara localitatii bihorene Auseu, un autotren si un autoturism au fost ... citeste toata stirea