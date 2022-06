Potrivit primelor informatii, in accident sunt implicate doua autoturisme.In urma impactului violent, unul dintre autoturisme s-a rasturnat iar celalalt a ajuns pe trotuar. Cinci persoane se aflau in cele doua autoturisme. In VW Golf se afla o familie alaturi de copil.La fata locului s-au deplasat pompierii militari paramedici din cadrul Detasamentului 2 Oradea, un echipaj din ... citeste toata stirea