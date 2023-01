UPDATE Biciclist lovit de autobuz, la Salard. Tanarul a fost adus de SMURD la UPU Oradea

"La ora 22:30, un barbat de 41 de ani din Salard, in timpce conducea un autobuz pe DN 19E , in afara localitatii Salard, in conditii ce urmeaza sa fie cercetate, a accidentat din spate o bicicleta pe care circula un tanar de 24 de ani din Salard, nefiind echipat corespunzatorpe timp de noapte si in conditii de ploaie. In urma accidentului rutier, biciclistul a suferit multiple leziuni pentru ingrijirea carora a fost spital" a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Bihor, comisar-sef Alina Farcusa. ... citeste toata stirea