UPDATE! Carambol cu 5 masini la Hidiselu de Jos. Momentul impactului, surprins de o camera de bord

UPDATE - Traficul rutier a fost reluat pe ambele sensuri in jurul orei 19:30.Potrivit surselor Bihon.ro, accidentul a fost provocat de un sofer care ar fi adormit la volan.Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 16:45, pe DN1, la iesirea din Hidiseu de Jos inspre Oradea. In accident au fost implicate 5 autoturisme, este practic o coliziune in lant. In urma evenimentului o singura persoana a fost ranita si a fost transportata la spital pentru investigatii medicale.Potrivit maiorului ISU ... citeste toata stirea