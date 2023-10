UPDATE: Din nefericire, in pofida eforturilor echipajelor, cei doi barbati aflati in stop cardio-respirator nu au raspuns manevrelor de resuscitare, medicul declarand decesul acestora. Celelalte trei persoane ranite au fost transportate la spital.Stire initiala: La ora 14:20, ISU Bihor a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 79, la iesirea din localitatea Salonta spre Arad, in care au fost implicate 5 persoane aflate in doua autoturisme."Pentru salvarea victimelor, ... citeste toata stirea