UPDATE Cursa Tarom Bucuresti-Oradea nu a putut ateriza timp de o ora din cauza cetii

UpdateDupa ce a survolut mai bine de o ora Oradea, cursa Tarom Bucuresti-Oradea a aterizat in siguranta pe Aeroportul International Oradea.Stire initialaPotrivit directorului Aeroportului International Oradea, Razvan Horga, avionul trebuia sa aterizeze la ora 9:05 insa din cauza conditiilor meteo nu a ajuns pe pista. In aceste momente, pilotul avionului a luat decizia de a survola orasul Oradea pana cand conditiile meteo ii vor asigura o aterizare in siguranta. ... citeste toata stirea