UPDATEApropiatii femeii ne-au transmis ca femeia a fost gasita vineri, 26 mai, in jurul orei 11."Aceasta este mama mea, data disparuta azi in 25 mai. In jurul orei 11:00 a luat un taxi din Santandrei si a coborat la gara", a postat tanara pe retelele de socializare, alaturi de poza mamei.Femeia e Cristina Crisan, are aproximativ 1,65m, 70 kg si era imbracata cu blugi albastri, o bluza neagra si pantofi de sport negri. Aseara tarziu, fiica sa insotita de mai multi cunoscuti au pornit in ... citeste toata stirea