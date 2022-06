UPDATE O persoana a fost gasita inconstienta in apele Crisului Repede in zona Silvas. Se efectueaza manevre de resuscitare

"Joi, 30 Iunie, la ora 17.50, IPJ Bihor a fost sesizat prin S.N.U.A.U. 112 ca, un barbat care se scalda in apele raului Crisul Repede, in zona Silvas din municipiul Oradea, a intrat in apa si nu a mai iesit, fiind scos din apa de persoanele prezente in zona, care au observat incidentul. La fata locului s-au deplasat de urgenta politisti din cadrul Biroului de Ordine Publica, politisti de investigatii criminale de la Politia Municipiului Oradea si de la Serviciul Criminalistic" a ... citeste toata stirea