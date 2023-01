UPDATE: Perchezitii DNA pentru coruptie, la frontieristii din Bihor si Oradea. 4 agenti au fost ridicati si dusi la Jandarmerie

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi, in coordonare cu autoritati judiciare din Republica Moldova, beneficiind de sprijinul Eurojust (Agentia Uniunii Europene pentru cooperare judiciara in materie penala) efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie in legatura cu tranzitarea unor puncte de frontiera, comise in perioada iulie 2021-septembrie 2022."In cursul zilei de 17 ianuarie 2023, ... citeste toata stirea