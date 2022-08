UPDATE Un avion usor a cazut in lacul Colibita, din Bistrita-Nasaud. Pilotul de 65 de ani a murit

Pilotul avionului usor prabusit duminica in lacul Colibita, din judetul Bistrita-Nasaud, a murit, anunta purtatorul de cuvant al ISU, Marius Rus. Pasagerul, cetatean german, este in stare stabila, el reusind sa iasa singur din aeronava prabusita.Potrivit ISU Bistrita-Nasaud, pilotul avionului, un barbat de 65 de ani, a murit."Pilotul in varsta de aproximativ 65 de ani a fost scos din epava avionul inconstient, in stop cardiorespirator, de catre unele persoane aflate pe lac cu ambarcatiuni. ... citeste toata stirea