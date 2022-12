UPDATE Ungaria a renuntat la pretul plafonat al benzinei si motorinei dupa ce tara a ramas fara combustibil

Seful de cabinet al premierului Viktor Orban a declarat marti tarziu, in cadrul unei sedinte de informare, ca guvernul a trebuit sa elimine imediat plafonul de pret, care a fost introdus in urma cu un an, la recomandarea MOL. Plafonarea preturilor urma sa expire la sfarsitul lunii decembrie."Nu puteam sa mai asteptam... deoarece aceasta este singura modalitate de a asigura securitatea aprovizionarii", a declarat Gergely Gulyas in cadrul unui briefing comun cu presedintele si directorul ... citeste toata stirea