UPDATE Urmarire ca in filme pe drumurile din Oradea si judet! Politistii au blocat drumul cu autospecialele pentru a opri un sofer

UPDATE ORA 13:20"Joi, 8 decembrie, la ora 10.20, I.P.J. Bihor a fost sesizat prin S.N.U.A.U. 112, ca un barbat, in timp ce conducea un autoturism la iesirea din municipiul Oradea, inspre localitatea Biharia, are un comportament haotic in trafic. Acesta ar fi circulat pe sensul opus de circulatie pe raza localitatilor Oradea, Biharia, Satu Nou, Tamaseu, Rosiori si ar fi depasit neregulamentar, inclusiv pe trecerea de pietoni" a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Bihor, comisar-sef Alina ... citeste toata stirea