URGENEsA: Un tanar de 19 ani din Bihor, aflat in coma, are nevoie urgenta de sange, in urma unui accident rutier!

Luni seara, tanarul de 19 ani a fost lovit pe trecerea de pietoni de un sofer care nu ii acordase prioritate. In urma accidentului rutier, George a suferit rani multiple si a ajuns la Spitalul Judetean Oradea, cu rani grave, fiind internat in prezent in sectia de ATI. A suferit o interventie chirurgicala la o mana, iar acum se afla in coma indusa.Familia si prietenii lui George au lansat un apel la donare de sange, pentru a-i salva viata."Are grupa A negativ. Este tare important sa doneze ... citeste toata stirea