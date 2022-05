Ursula von der Leyen: "Astazi, vom propune interzicerea totala a petrolului rusesc in Europa"

Planul, daca va fi aprobat de guvernele UE, ar marca un punct de cotitura pentru blocul comunitar, care este dependent de energia rusa si trebuie sa gaseasca surse alternative de aprovizionare."Astazi, vom propune sa interzicem tot petrolul rusesc in Europa. Aceasta va fi o interdictie completa de import pentru toata Rusia", a declarat in aplauze presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in fata Parlamentului European de la Strasbourg.Masurile Comisiei includ eliminarea treptata ... citeste toata stirea