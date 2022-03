USR cere dezbatere reala pentru spatiul verde: se taie mai mult decat se planteaza

USR sustine ca noul Cadastru Verde, pus in dezbatere publica de Primaria Oradea, arata ca in ultimii zece ani s-a taiat mai mult decat s-a plantat. Mai mult, suprafetele verzi au scazut, din 2011 pana in prezent, de la 663 de hectare la doar 603 hectare, cat apar in prezent in Cadastrul Verde. "Daca in anul 2011 erau, conform Hotararii Consiliului Local, un numar de 124.914 arbori si arbusti inventariati, iar conform studiului realizat de firma Geodis erau un numar de 124.094, acum, in noul ... citeste toata stirea