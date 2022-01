Utilajele de deszapezire au actionat toata noaptea in Oradea. S-au imprastiat peste 500 tone de material antiderapant

25 de utilaje de deszapezire au actionat toata noaptea pe raza municipiului Oradea, potrivit municipalitatii.Avand in vedere caderile de zapada din ultimele 24 de ore, utilajele RER Vest au iesit in teren inca de sambata dupa-masa si au actionat incontinuu pana in aceasta dimineata."Este vorba despre 25 de utilaje care au actionat pe toate cele patru urgente, iar unde situatia a impus-o, acestea au trecut chiar si de doua sau trei ori. Potrivit operatorului de salubritate RER Vest, au fost ... citeste toata stirea