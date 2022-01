Utilizarea zincului in procesul de crestere a porcilor, interzisa

Desi utilizarea zincului a inlocuit de mult timp utilizarea antibioticelor in dietele porcilor, noi cercetari arata ca acest element poate aduce mai mult daune decat beneficii.Astfel, utilizarea zincului in procesul de crestere a porcilor va fi interzisa in intreaga Uniune Europeana pana cel tarziu pe 26 iunie 2022. Astazi, zincul utilizat ca agent terapeutic este deja interzis in unele tari.Pe langa posibilitatea de a favoriza dezvoltarea unor bacterii daunatoare la purcei, poate creste si ... citeste toata stirea