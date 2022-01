Va conduce clubul la care a facut primii pasi in fotbal

Odobasianu jr. va fi focusat pe pregatirea juniorilor si a copiilor, un capitol deficitar in Romania. 200 de copii activeaza acum in club, iar noul director isi propune ca in mandatul sau sa dubleze numarul de copii legitimati la Bihorul Beius.Opt sectii au fost introduse in organigrama clubului prin hotarare de Consiliul Local. In acest fel, Beiusul ar putea avea, din nou, handbal, baschet, dar si powerlifting. Pentru ca noile sectii sa functioneze e nevoie de antrenori cu licenta.Unul ... citeste toata stirea