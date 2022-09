Vacanta la Baile Felix

Din punct de vedere turistic, Romania noastra draga ne ofera o multitudine de obiective si locuri. De la malul Marii Negre, pana la romantismul din Delta Dunarii si la spectaculosii munti Carpati, Romania ne ofera unele locuri unice in Europa si chiar unice in lume!Printre aceste locuri unice, se afla si Baile Felix, aflate in comuna Sanmartin in judetul Bihor, o statiune balneo-climaterica ce ofera prin apele ei termale, pe langa relaxare deplina, si tratament pentru diferite afectuni. ... citeste toata stirea