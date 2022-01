Vaccinarea in judetul Bihor: 4 localitati cu procente peste 40% si 5 cu procente sub 13%

In timp ce in judetul Bihor cel mai mare procent de vaccinare se apropie de 48%, la nivel national recordul este de 63,47%.Inceputul anului in judetul Bihor a adus si o scadere a fluxului de vaccinare. In niciuna dintre primele noua zile ale acestui an nu au fost administrate mai mult de 1.0 00 de doze pe zi.In ceea ce priveste procentele din judetul Bihor, doar patru localitati au un prag de vaccinare mai mare de 40%, in timp ce 5 localitati au procente sub 13%.Top vaccinare in judetul ... citeste toata stirea