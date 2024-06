Vadu Crisului - Targul de la Vama Sarii, la editia a 54-a

In perioada 29 - 30 iunie, la Vadu Crisului, se organizeaza o noua editie a Targului de la Vama Sarii, cu traditionala sosire a plutei cu sare, concurs de gatit si o serie de concerte, unele cu invitati celebri.In istoria comunei Vadu Crisului, Targul de la Vama Sarii a devenit un reper istoric. Manifestare complexa si inedita, in care traditiile istorice readuse in actualitate reprezinta o punte peste timp, a ajuns in acest an la editia cu numarul 54. De-a lungul existentei sale, ... citește toată știrea