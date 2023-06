In istoria comunei Vadu Crisului, "Targul de la Vama Sarii" a devenit un reper istoric. Manifestare complexa si inedita in care traditiile istorice readuse in actualitate reprezinta o punte peste timp a ajuns in acest an la editia cu numarul 53.De-a lungul existentei sale manifestarea s-a bucurat de o intensa popularizare in mass-media romaneasca, ajungand sa fie cunoscuta in tara si peste hotare. Interesul pentru aceasta traditionala manifestare s-a amplificat odata cu trecerea timpului, ... citeste toata stirea