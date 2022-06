Vadu Crisului. Un eveniment reluat dupa doi ani de pauza - Targul de la Vama Sarii

Dupa doi ani de pauza cauzata de pandemie, la sfarsitul saptamanii trecute a avut loc a 52-a editie a Targului de la Vama Sarii. Nu a lipsit sosirea plutei in zona podului nou, la intrare in defileu.Vamuirea plutei cu sare s-a efectuat sambata, 25 iunie, la ora 17.30, la podul de intrare in defileu, apoi, pe scena montata pe terenul de fotbal, primarul comunei Vadu Crisului, Dorel Cosma, a deschis evenimentul. De la ora 18.30, pe scena au urcat formatiile artistice din comuna Vadu Crisului. ... citeste toata stirea