Valul Omicron - Reguli noi in modul de organizare al cursurilor scolare

Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei au decis sa modifice modul de organizare a cursurilor scolare in timpul valului Omicron al pandemiei. Astfel, toate unitatile scolare dintr-un judet vor fi inchise daca unitatile medicale judetene vor avea ocupate paturile ATI in proportie de 75%.Situatia va fi prezentata pe site-urile DSP si ale inspectoratelor scolare. In fiecare zi de joi se va decide modul de organizare a cursurilor in saptamana urmatoare.Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a ... citeste toata stirea