Variola maimutei. Avem motive de ingrijorare? Precizarile RO Vaccinare

Monkeypox nu e o boala care sa ne ingrijoreze din cale-afara, in conditiile in care au fost depistate mii de cazuri in Africa in cursul ultimilor 50 de ani. Se stie ca boala n-are nici pe departe transmisibilitatea variolei sau a SARS-CoV-2 si ca este mult mai putin patogena decat variola, se arata pe pagina Facebook a RO Vaccinare, care preia declaratiile dr. Cristian Apetrei, profesor roman in Departamentul de Microbiologie si Genetica Moleculara, membru in Centrul pentru Cercetarea ... citeste toata stirea