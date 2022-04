Vascau. Scoala Gimnaziala "Nicolae Bogdan" - "Scoala este viitorul nostru! Impreuna stopam abandonul scolar!"

Echipa de proiect a Scolii Gimnaziale "Nicolae Bogdan" din Vascau, formata din profesoarele Mirela Meza, directoarea institutiei de invatamant, Mihaela Veisa si Alexandra Terme, au motive de reala satisfactie, deoarece scoala lor va primi un grant de 70.000 de euro, in urma proiectului depus in cadrul Programului National de Reducere a Abandonului Scolar.Intr-adevar, este o mare realizare a Scolii Gimnaziale "Nicolae Bogdan" Vascau, iar la vizita facuta in urbea de langa Crisul Negru s-a ... citeste toata stirea