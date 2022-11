Vedetele unui proiect al Liceului "Don Orione" - Robotii si imprimarea 3D

Saptamana trecuta, pe parcursul a patru zile, Liceul "Don Orione" a gazduit mai multe evenimente importante in cadrul unui proiect Erasmus+. Printre ele s-au aflat cursuri de initiere si testare a noului curriculum in domeniul roboticii si imprimarii 3D si concursul "RoboDon".Perioada 14-18 noiembrie a inregistrat o serie de evenimente din cadrul unui proiect european Erasmus+. In jur de 60 de participanti din tarile partenere au luat parte la cursuri de initiere si testare a noului ... citeste toata stirea