Veniti in cadrul unui schimb de experienta la Liceul Ortodox - Profesori italieni, in vizita la Primaria Oradea

O delegatie de profesori din orasul italian Gravina a vizitat miercuri, 16 noiembrie, Primaria Oradea. Oaspetii au fost intampinati de noul viceprimar al municipiului, Antonia Nica.Profesorii italieni se afla la Oradea in cadrul unui proiect Erasmus - "Open to the future", respectiv al unui schimb de experienta cu Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu".Delegatia, insotita de Radu Rus, directorul Liceului Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" din Oradea, a fost formata din directorul scolii ... citeste toata stirea