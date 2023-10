In Centrul pentru Cultura si Civilizatia Gustului din Cetatea Oradea, azi, 8 octombrie, de la ora 18.00, va avea loc vernisajul expozitiei internationale "Via, vinul si bucuria de a trai".Asociatia Internationala "Euro Foto Art" (AIEFA) organizeaza, in parteneriat cu Summit Agro Romania si Asociatia pentru Civilizatia si Cultura Vinului "Millesime", concursul international de arta fotografica "Via, vinul si bucuria de a trai", dotat cu premii in bani si medalii. Concursul este organizat sub ... citeste toata stirea