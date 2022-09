Veste buna pentru romani: de anul viitor ar putea avea in plus cu o zi libera legala

Incepand cu anul 2023, numarul zilelor libere legale ar urma sa creasca, dupa introducerea datei de 6 ianuarie in lista zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, in cazul in care Camera Deputatilor adopta propunerea legislativa pentru modificarea si completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii."Tinand cont de importanta sarbatorilor crestine pentru tara noastra consider ca este oportuna includerea zilei de 6 ianuarie in cadrul sarbatorilor legale.Ce ... citeste toata stirea