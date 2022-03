Veste buna pentru studenti! Ministerul Educatiei a acceptat formatul online in acest an universitar

In functie de deciziile universitatilor din tara, unii studenti ar putea continua orele in format online in acest an, in functie de natura si cerintele cursurilor. Decizia Ministerului Educatiei a fost luata la interventia asociatiilor studentesti din tara, la trei saptamani dupa ce s-a cerut revenirea la ore in format fizic a studentilor. Universitatile trebuie sa dea un raspuns pana pe 29 martie."Astfel cum ANOSR a repetat in nenumarate randuri, si Curtea de Conturi a confirmat Ministerului ... citeste toata stirea