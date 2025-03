Vicepresedintele JD Vance isi exprima dispretul fata de europeni - O scurgere de informatii socanta

Invitarea din greseala a unui jurnalist The Atlantic la discutiile pe un chat Signal cu privire la atacuri ale SUA asupra rebelilor Houthi a scos la iveala modul in care oficiali de varf ai administratiei Trump ii privesc pe aliatii europeni, relateaza The Guardian.Analiza a fost realizata in urma publicarii in SUA a dialogului dintre vicepresedintele american JD Vance si secretarul apararii Pete Hegseth. "Detest sa-i salvez din nou", a mai spus Vance, potrivit Daily Mail, care detaliaza ... citește toată știrea