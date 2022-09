Viceprimarul Arina Mos merge in Parlament, in locul lui Gheorghe Carp

ORADEA. Liberala Arina Mos va lasa jobul de viceprimar in Primaria Oradea pentru a ocupa locul lasat liber in Senat prin venirea dr Gheorghe Carp ca manager al spitalelor oradene. Joi dupa-amiaza, Biroul Politic Judetean al PNL Bihor a validat mutarea, care nu e deloc surprinzatoare. Inca de la revenirea lui Carp la Oradea, s-a vehiculat ca Arina Mos ii va fi succesoare. Florin Birta, presedintele PNL Oradea, a confirmat informatia: "Pana la finalul lunii octombrie, doamna Mos are timp sa ... citeste toata stirea