Victor Micula, trimis din nou in judecata intr-un dosar privind falsul in declaratii

In acelasi dosar a fost trimis in judecata si Raul Ionut Goina, din Budureasa, un bun prieten de-al lui Victor Micula. Cel din urma este judecat ca, in martie 2018, ar fi facut declaratii mincinoase in fata politistilor din Beius. Concret, acesta le-ar fi declarat politistilor ca s-a rasturnat intr-o prapastie pe DJ 764/A, pe serpentinele dintre Stana de Vale - Budureasa cu un Mercedes Benz G 500, aflat in proprietatea lui Victor Micula.El le-ar fi declarat politistilor ca a reusit sa se ... citeste toata stirea