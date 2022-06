Victorie clara pentru Adrian Maxim. "Principalul meu adversar a fost caldura"

Dupa ce anul trecut si-a adjudecat centura Dynamite Fighting Show, Adrian Maxim nu are rival nici la "Colosseum Tournament".Vineri seara in Sala Polivalenta din Craiova, Adrian Maxim a castigat clar disputa cu Ghenady Gytlan (Republica Moldova), un adversar cu 9 ani mai tanar si cu 7 cm mai inalt ca si luptatorul bihorean. Maxim a impus ritmul, a lovit cu stanga, dreapta si cu piciorul, iar arbitrii l-a declarat invingator in unanimitate."O ... citeste toata stirea