Victorie spectaculoasa a handbalistelor la Bistrita

Divizionara A de handbal feminin CSU Oradea a castigat cu scorul de 27-21 (12-11) meciul din deplasare cu Gloria 2018 Bistrita Nasaud DivA, contand pentru etapa a 24-a din Seria B.Partida a fost echilibrata in prima sa parte, dar oradencele s-au aflat in permanenta in avantaj, scorul la pauza fiind 11-12, ultimul gol al reprizei fiind inscris de Madalina Horj. Echipa noastra s-a desprins in repriza secunda, pe fondul unui joc foarte bun. CSU Oradea a avut la un moment dat un avantaj de opt ... citeste toata stirea