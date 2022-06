Barbatul in varsta de 32 de ani a pierdut controlul motocicletei si a intrat frontal intr-o masina care circula din sens opus. In urma impactului, motociclistul a murit pe loc. "Din cercetari a reiesit ca un barbat in timp ce conducea o motocicleta din directia Ploiesti catre Paulesti pierde controlul asupra directiei de mers si intra in coliziune cu un autoturism ... citeste toata stirea