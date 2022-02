Imaginile din satelit confirma noi concentrari de trupe rusesti la granita cu Ucraina, in ciuda eforturilor internationale de dezamorsare a conflictului.Stephen Wood, director senior la Maxar, a spus ca firma sa a identificat noi desfasurari mari de trupe si echipamente in Crimeea anexata, precum si in Kursk, in vestul Rusiei, dar si in Belarus, relateaza ... citeste toata stirea