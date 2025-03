Viitorul premier canadian Mark Carney, raspuns taios pentru Trump - "Canada va castiga"

Viitorul premier al Canadei, Mark Carney, a adoptat o atitudine ferma fata de Donald Trump intr-un discurs foarte ofensiv, in care a dat asigurari ca tara sa "va castiga'' si "nu va face niciodata parte din SUA, indiferent in ce mod'', informeaza luni AFP."Canadienii sunt intotdeauna gata (de lupta) cand cineva le arunca manusa. Americanii sa nu se minta. Atat in comert, cat si in hochei, Canada va castiga'', a declarat Carney duminica seara cu referire inclusiv la rivalitatea sportiva intre ... citește toată știrea