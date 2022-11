Vin ninsorile. Meteorologii au emis o informare meteo

Potrivit ANM, in intervalul mentionat, temporar, va ploua in cea mai mare parte a tarii, iar prin acumulare cantitatile de apa vor depasi local 20-30 l/mp si izolat 40-50 l/mp, cu precadere in zonele deluroase si montane din vest si sud-vest.In jumatatea de nord a Moldovei se vor semnala precipitatii mixte - in noaptea de vineri spre sambata si predominant sub forma de ninsoare - incepand din noaptea de sambata spre duminica, unde local se va ... citeste toata stirea