Vin sacii pentru reciclabile, in Zona Metropolitana

RER Vest distribuie catre primariile din Zona Metropolitana sacii galbeni si albastri pentru colectarea deseurilor reciclabile in prima jumatate a anului 2025.Ca in fiecare an, dupa ce vor intra in posesia lor, primariile ii vor distribui catre localnicii care au contracte cu RER Vest. Preluarea se va face de catre titularul de contract, in baza cartii de identitate. Rola cu saci albastri contine 5 saci, iar cea galbena, 15.Sacii galbeni sunt destinati colectarii deseurilor din plastic si ... citește toată știrea