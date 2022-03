Vineri are loc Oradea Job Expo: Peste 1.100 de locuri de munca disponibile

A venit ziua mult asteptata de bihorenii aflati in cautarea unui loc de munca. Targul locurilor de munca Oradea Job Expo se va desfasura vineri, 1 aprilie 2022, intre orele 10:00 - 18:00 la Era Park. 29 de angajatori si o scoala postliceala vor fi prezenti la eveniment organizat de Inform Media, editor al cotidienelor Jurnal Bihorean si Bihari Naplo si al site-urilor Bihon.ro si Erdon.ro.Vor fi oferite peste 1.100 de locuri de munca in domenii precum: Comert, HoReCa, Automotive, Mecanica, IT, ... citeste toata stirea