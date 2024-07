Vizita premierului indian Modi in Rusia a starnit un val de critici - Prietenie pe interese

Premierul Modi s-a deplasat luni la Moscova si l-a imbratisat pe Putin in fata camerei de filmat. India si alte tari din Sudul global mentin contacte cu Ucraina, dar continua sa intretina relatii stranse si cu Rusia.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat marti vizita premierului indian Narendra Modi in Rusia pentru intarirea legaturilor cu Moscova drept "devastatoare" pentru pacea in Ucraina, relateaza AFP."Este o dezamagire enorma si o lovitura devastatoare pentru ... citește toată știrea