Muzeul Esarii Crisurilor Oradea - Complex Muzeal propune in seria de manifestari cultural-stiintifice o conferinta de nivel international, in care protagonist va fi dr. Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO.Evenimentul va fi deschis si moderat de prof. univ. dr. Gabriel Moisa, manager al Muzeului Esarii Crisurilor Oradea - Complex Muzeal.Organizat de institutia muzeala, in parteneriat cu Consiliul Judetean Bihor, Primaria Municipiului Oradea si Universitatea din Oradea, ... citeste toata stirea