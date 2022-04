Voleibalistele de la CSU Oradea s-au calificat la turneul de promovare

Turneu de exceptie facut de studentele voleibaliste de la CSU Oradea. Cu trei victorii din tot atatea jocuri, echipa oradeana a reusit calificarea la turneul final de promovare in Divizia A1. Daca succesele cu CSM Timisoara si CSM Sighet erau previzibile, CSU Oradea a reusit sa produca surpriza in derby-ul cu CSU Politehnica Timisoara, echipa care castigase toate cele 11 meciuri sustinute pana sambata in actuala editie de campionat in Divizia A2, Seria Vest.In jocul de sambata, Poli a condus ... citeste toata stirea