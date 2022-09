Volodimir Zelenski - Ii indeamna pe rusi sa se revolte

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat poporul rus sa se revolte impotriva presedintelui Vladimir Putin si sa puna capat razboiului, in contextul in care popularitatea liderului de la Kremlin a scazut cu 6% dupa mobilizare."Pentru a opri razboiul, trebuie sa opriti aceasta singura persoana in Rusia care vrea razboi mai mult decat viata", a subliniat Zelenski intr-un mesaj video.Intr-un al doilea mesaj video, Zelenski s-a adresat in special regiunii multietnice Caucaz din Rusia. ... citeste toata stirea